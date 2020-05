Le groupe Hyundai Motor projette de lancer bientôt les travaux de son nouveau siège à Séoul

Photo : YONHAP News

Le géant sud-coréen de l’automobile Hyundai Motor projette de commencer dans le courant du mois les travaux de construction de son nouveau siège social dans le quartier huppé de Gangnam à Séoul.Le groupe a récemment déposé un plan en ce sens à la mairie de la capitale, et celle-ci envisage de donner le feu vert au lancement des travaux vraisemblablement demain. Elle lui avait déjà délivré le permis de construire en novembre dernier, selon lequel les travaux pourront débuter au premier semestre de cette année pour s’achever fin 2026.Le premier constructeur automobile sud-coréen et plusieurs de ses filiales avaient acheté ensemble en 2014 le terrain appartenant alors à la société d’électricité, la Kepco. Ils avaient alors payé plus de 10 000 milliards de wons, un prix jugé très élevé à l’époque.Les nouveaux locaux du groupe, baptisés « Global Business Center », doivent compter un total de 105 étages, dont sept sous-sols. Ils abriteront des bureaux, des hôtels, des salles de concert et d’expositions ou encore des centres culturels.