Photo : YONHAP News

Beaucoup de vent et de nuages dans l’ensemble du pays, une petite pluie fine s’invitant même dans toutes les régions du centre dans l’après-midi.Les températures avoisinaient les 20°C cet après-midi du nord au sud. Il faisait 19°C à Busan, 22°C sur l’île de Jeju et à Séoul 21°C, à Daegu et 20°C à Daejeon. Demain, le soleil devrait revenir sur l’ensemble du territoire avec des températures supérieures de 5°C en moyenne partout dans le pays.