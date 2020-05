COVID-19 : la Corée du Sud commence à alléger les mesures de distanciation sociale

Photo : YONHAP News

Comme annoncé, c’est aujourd’hui que la Corée du Sud commence à assouplir certaines des règles de distanciation sociale mises en place début mars, afin de contenir la propagation du coronavirus.Les règles de base sont bien entendu maintenues. Il s’agit notamment de porter le masque, de garder une distance entre chaque personne et de tousser ou d’éternuer dans le pli du coude. Les autorités sanitaires parlent de «distanciation dans la vie quotidienne ».Les installations publiques comme les musées et les parcs nationaux rouvrent leurs portes les unes après les autres, tout comme les stades de baseball et les salles de spectacle.Cependant, la vigilance reste de mise pour prévenir une seconde vague de contamination. Du coup, le gouvernement n’envisage pas pour l’heure d’abaisser son niveau d’alerte maximal. Même dans le cas où ce niveau est ajusté, les mesures strictes de désinfection seront maintenues.