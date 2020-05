Le candidat au poste de DNI américain préoccupé par les capacités nucléaires de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le candidat au poste de directeur du renseignement national (DNI) a exprimé sa préoccupation à l’égard du fait que la Corée du Nord possède des armes nucléaires et qu’elle continue à développer des moyens pour les transporter.John Ratcliffe en a fait part lors de son audition de confirmation, hier, devant le Sénat. Selon lui, le renforcement des capacités nucléaires du pays communiste constitue l’une des sept principales menaces auxquelles les Etats-Unis font face actuellement. Il a cité comme autres menaces la possibilité que la Chine dérobe des secrets industriels aux Américains, la Russie, la cybersécurité, le terrorisme ou encore l’Iran, entre autres.Dans une réponse écrite présentée avant son audition, le membre de la Chambre des représentants du Texas a affirmé croire que le royaume ermite considérait les armes atomiques comme indispensables pour maintenir son régime et pour renforcer sa place au sein de la communauté internationale.Dans ce contexte, un site web américain a analysé qu’une nouvelle construction près de l’aéroport de Sunan, à Pyongyang, était similaire à des installations de tir de missile déjà existantes.Par ailleurs, le sous-secrétaire d’Etat adjoint pour l’Asie orientale et le Pacifique, Marc Knapper, a déclaré que « la porte reste ouverte à la diplomatie » à propos des négociations sur le nucléaire avec le Nord.Concernant le sujet des pourparlers avec Séoul visant à déterminer les coûts à partager pour le stationnement des troupes US en Corée du Sud, le diplomate américain a annoncé que son pays faisait preuve de souplesse.