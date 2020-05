Photo : YONHAP News

Une nouvelle attaque pirate a eu lieu au large de Libreville, la capitale du Gabon. Cette fois, deux navires de pêche ont été pris d’assaut.A en croire une source proche des autorités locales citée par l’AFP, cet acte a eu lieu dimanche et un total de six marins - un sud-Coréen, trois Indonésiens et deux Sénégalais - ont été enlevés.Le ministère gabonais de la Défense, sollicité par l’agence de presse, n’a pas encore réagi.Il s’agit de la deuxième attaque de l’année survenue au large de ce pays d’Afrique centrale. Et en décembre dernier, quatre ressortissants chinois avaient été retenus et un Gabonais tué dans une autre attaque.