Record de la dépendance commerciale de la Corée du Nord vis-à-vis de la Chine

Photo : YONHAP News

Les exportations de la Corée du Nord ont dégringolé, en 2019, de 94,3 % par rapport à 2015, deux ans avant le durcissement des sanctions économiques imposées par les Nations unies.C’est ce que nous apprend le rapport de l'Association coréenne pour le commerce international (Kita) publié aujourd’hui. Dans les détails, son volume commercial s’est élevé à 2,9 milliards de dollars, enregistrant une hausse de 11 %. Alors que les ventes à l’étranger ont baissé de 20,9 % pour atteindre 261 millions de dollars, les importations ont grimpé jusqu’à 2,7 milliards de dollars, soit une hausse de 15,6 %.Le nombre de ses pays partenaires est passé de 115 à 62 entre 2018 et 2019, et sa dépendance commerciale envers la Chine a explosé, avec 95,2 %, du jamais vu. Le volume des échanges commerciaux entre les deux alliés a progressé de 15,3 % sur un an. A part l’empire du Milieu et la Russie (1,6 %), la proportion des autres pays, dont le Brésil, l’Inde et le Costa Rica, était infime avec moins de 1 %.Les principaux produits exportés « made in North Korea » étaient des montres, du ferrosilicium et des perruques. Concernant les achats hors des frontières, l’huile de soja, le textile, le riz et la farine sont les plus recherchés.