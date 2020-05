Photo : YONHAP News

133 sud-Coréens qui séjournaient en Egypte ont pris un charter, hier à 15h 40, heure locale, afin de retourner dans leur pays, dans le sillage de la pandémie du nouveau coronavirus.Parmi eux figurent deux Egyptiens, membres de familles sud-coréennes, une jeune fille sud-soudanienne de quatre ans qui se fera opérer en urgence en Corée du Sud et six étrangers dont deux Japonais.Tous les frais de ce vol sont à la charge des passagers. Ceux-ci ont eu du mal à trouver un avion suite à la suspension des vols de et vers l’étranger, une mesure prise par le gouvernement égyptien le 19 mars.Dans ce pays africain, 7 201 personnes sont contaminées par le COVID-19 dont 452 sont décédés à la date du 5 avril. Le nombre de nouvelles infections par jour a presque doublé par rapport à la moyenne du mois de mars.