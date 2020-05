Le Minjoo et le PFU élisent cette semaine leur nouveau patron de groupe parlementaire

Photo : YONHAP News

La guerre des chefs de l’après-législatives commence au sein des deux principaux partis du pays.Les députés du Minjoo, le parti au pouvoir, et du Parti du Futur Unifié (PFU), la première force de l’opposition, éliront, respectivement demain et vendredi, leur nouveau président de groupe à l’Assemblée nationale.Dans le camp présidentiel, qui a remporté la majorité absolue des sièges lors du scrutin du 15 avril, trois candidatures ont été déposées pour succéder à Lee In-young. Il s’agit de Kim Tae-nyeon, Jeon Hae-cheol et Jung Sung-ho, tous trois élus députés à trois ou quatre reprises. Aujourd’hui, ils sont tous invités à un débat commun.En face, au PFU, quatre candidats sont en lice. Il s’agit de Joo Ho-young, Lee Myong-soo, Kwon Young-se et Kim Tae-heum. Le nouveau patron de ce groupe parlementaire devra reconstruire un parti fragilisé par les dernières législatives.