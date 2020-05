Photo : YONHAP News

Deux nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés en 24 heures. Il s’agit de deux contaminations importées. Le pays ne compte donc plus aucune nouvelle infection d'origine locale pour le troisième jour consécutif. C’est ce qu’a annoncé aujourd'hui le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC).Le bilan total de l’épidémie sur le territoire sud-coréen fait désormais état de 10 806 cas positifs. 1 104 d’entre eux ont été identifiés chez des arrivants de l’étranger. A ce jour, 9 333 patients, soit 86,4 % de l’ensemble, ont été déclarés guéris.À noter qu'un décès supplémentaire a été enregistré, portant à 255 le nombre total de victimes de la pandémie et à 2,36 % le taux de létalité. Sans surprise, ce taux est beaucoup plus important chez les seniors : 25 % chez les plus de 80 ans et 10,85 % chez les septuagénaires.