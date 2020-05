Guerre de Corée : des robots détecteurs bientôt introduits pour retrouver les corps des soldats tombés

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a dévoilé, aujourd’hui, « quatre stratégies et dix projets » visant à accélérer l’exhumation des dépouilles des militaires morts pendant la guerre de Corée.Dans ce cadre, les autorités prévoient de développer des robots détecteurs souterrains capables de se déplacer de façon autonomne à la recherche des restes dans les principaux lieux de combats, y compris les montagnes. Objectif : déterrer plus de 500 corps un par un. Un corps d’arme dédié sera formé afin d’assurer le budget et les matériels nécessaires au moment opportun.Le ministère ambitionne également de collecter, cette année, 12 500 échantillons d’ADN des familles des défunts. Quelque 50 000 ont été récupérés jusqu’à présent, mais ce n’est pas suffisant, 135 000 corps étant encore à retrouver. Un centre d’identification sera construit dans ce cadre d’ici octobre prochain.Les opérations d’excavation qui ont recommencé aujourd’hui porteront sur 36 régions à travers tout le territoire et s’étaleront jusqu’au mois de novembre. Elles étaient prévues mi-mai, mais ont été retardée à cause du COVID-19.