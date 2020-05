COVID-19 : réouverture de certains établissements culturels nationaux

Photo : YONHAP News

Un total de 24 établissements publics nationaux ont rouvert leurs portes aujourd’hui, conformément à l’assouplissement de certaines règles de distanciation sociale mises en place pour lutter contre l’épidémie du nouveau coronavirus.Des musées, galeries et bibliothèques, fermés depuis le 24 février, sont concernés. Il faut préciser, tout de même, que le Musée national d’art moderne et contemporain (MMCA), situé à Gwacheon, en banlieue de Séoul, et la Bibliothèque nationale, dans l’arrondissement de Seocho, dans la capitale, reçoivent du public soit individuellement, soit en limitant le nombre de visiteurs selon les horaires.Les représentations ou les concerts dans cinq établissements reprennent eux aussi tour à tour. Idem pour les événements des compagnies de théâtre et de ballet.Tous ces sites doivent désigner un ou des responsables en charge de la désinfection, qui ont pour mission de vérifier si les individus présents ont ou non des symptômes du COVID-19 et s’ils s’assoient bien à une distance physique de sécurité.Les compétitions sportives professionnelles reprennent elles aussi. La Ligue de baseball a débuté hier, le football vendredi et le golf féminin le 14 mai.Les tribunes sont pour le moment vides. Le gouvernement souhaite cependant que les ligues autorisent progressivement le retour des spectateurs.