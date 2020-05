Photo : YONHAP News

Alors que les sud-Coréens passent de la « distanciation sociale » à la « distanciation dans la vie quotidienne » dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, des mesures autrement dit plus allégées favorisant un retour progressif à la normale, la météo joue également le jeu. Le soleil et la chaleur sont au rendez-vous avec un ciel bleu sur tout le territoire, idéal pour des sorties extérieures en famille.Les températures, elles, sont tout simplement estivales. Le mercure monte jusqu’à 22°C à Busan, 23°C sur l’île de Jeju, 26°C à Daegu, et enfin 28°C à Séoul et à Daejeon.D’après les prévisions météorologiques, le temps sera quasiment identique demain, avec un léger voile nuageux dans le nord. Le thermomètre se maintiendra, avec 26°C prévus dans la capitale.