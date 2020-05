Baseball : l’ouverture de la saison 2020 attire les médias internationaux

Photo : YONHAP News

La ligue professionnelle de baseball sud-coréen (KBO) a inauguré, hier, sa saison 2020 en grande pompe.Alors que le match d’ouverture s’est déroulé sans spectateur au stade de baseball de Jamsil, l’ambiance était surchauffée par des journalistes étrangers venus couvrir cet événement, dans un contexte où le milieu sportif mondial est quasiment à l’arrêt depuis le début de la pandémie du COVID-19. Les médias étrangers se sont focalisés sur le système mis en place par la Corée du Sud pour permettre la reprise du championnat.A cette occasion, les chaînes américaine et japonaise ESPN et Spozone ont acheté des droits de diffusion de la KBO pour les fans de leur pays, en manque de compétitions de baseball.Des lancers protocolaires ingénieux pour éviter la contamination ont attiré l’attention des spectateurs. L’équipe KT Wiz a fait marcher un jeune enfant dans une énorme balle de baseball transparente au lieu de lancer une vraie balle.Park Yang-woo, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, décidera d’un retour des spectateurs en tribunes étape par étape d’ici deux semaines, en fonction de l’évolution de la situation.