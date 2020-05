COVID-19 : Moon Jae-in salue de nouveau le civisme des sud-Coréens

Photo : YONHAP News

Le président de la République se réjouit de la baisse remarquable du nombre de nouvelles contaminations au COVID-19 dans son pays.Dans un message posté aujourd’hui sur ses réseaux sociaux, Moon Jae-in a souligné que, pour le troisième jour consécutif, aucune infection d’origine locale n’avait été recensée et que, sur cinq des sept derniers jours, aucun nouveau cas n’avait été confirmé. Avant d’ajouter que c’était le résultat des efforts que les citoyens ont déployés pour se protéger et pour protéger les autres contre l’épidémie. Ce qu’il est allé jusqu’à appeler « la K-quarantaine » qui a surpris le monde entier.Le locataire de la Cheongwadae a aussi souhaité que les amateurs de baseball soient réconfortés par le retour, bien que tardivement, de la nouvelle saison. Selon lui, le monde entier avait les yeux rivés sur les matchs d’ouverture d’hier afin d’observer la manière avec laquelle les sud-Coréens font coexister la vie quotidienne et la prévention sanitaire.Dans le même temps, le dirigeant a évoqué le fait que la distanciation sociale était désormais passée à une nouvelle étape : la distanciation dans la vie quotidienne. Il en a profité pour appeler les sud-Coréens à continuer à faire preuve de civisme.