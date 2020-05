Pour Séoul, le projet ferroviaire Gangneung-Jejin n’a pas de rapport avec les sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a organisé, le 27 avril, jour du deuxième anniversaire du sommet de Panmunjom entre Moon Jae-in et Kim Jong-un, une cérémonie lourde de sens dans le cadre de la reconnexion des voies ferrées intercoréennes.Ce projet porte, pour le moment, sur un tronçon de 110,9 kilomètres reliant Gangneung à Jejin, qui est resté coupé pendant plus de 50 ans. Ces deux villes sud-coréennes sont situées à proximité de la frontière avec la Corée du Nord, et Séoul souhaite lancer, au plus tôt, ces travaux d’ici deux ans.A ce propos, certains indiquent que le projet est susceptible de faire l’objet de sanctions contre la Corée du Nord et que, dans une telle configuration, il est indispensable de se concerter à l’avance avec Washington.Le ministère sud-coréen de la Réunification a tranché. Selon son porte-parole, Yeo Sang-ki, les consultations avec les Etats-Unis ne sont pas nécessaires, car si l’objectif est de reconnecter à terme la portion Gangneung-Jejin au réseau ferroviaire nord-coréen, elle appartient pour le moment au Sud.Enfin, interrogé sur le silence de Pyongyang suite aux tirs frontaliers de dimanche, le porte-parole s’est contenté de dire que, par le passé aussi, le Nord n’avait pas réagi aux protestations de Séoul contre ses coups de feu polémiques.