Les indicateurs de la place financière sud-coréenne sont au vert. Le Kospi, indice de référence de la Bourse de Séoul, gagne 1,76 %, soit 33,39 points, et termine la séance à 1 928,76 points. Le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, gagne 2,57 %, soit 16,49 points, pour clore à 658,40 points.Du côté des changes, la valeur du won sud-coréen progresse. À la fermeture des transactions, l’euro s’échange contre 1 322,99 wons et le dollar américain contre 1 222,10 wons.