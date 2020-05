NIS : la Corée du Nord aurait procédé à un essai d’éjection terrestre d’un MSBS

Photo : KBS News

La Corée du Nord aurait récemment procédé à un essai d’éjection terrestre d’un nouveau missile mer-sol balistique stratégique (MSBS). C’est une estimation du Service national du renseignement (NIS) que son patron a avancée, hier, devant l'Assemblée nationale.En octobre dernier, le pays communiste avait déjà testé cet engin baptisé Pukguksong-3, en le lançant depuis un sous-marin du chantier naval de Sinpo, situé sur la côte est de son territoire.Le développement d’un MSBS comporterait plusieurs étapes avant de pouvoir être déployé. Il s’agirait notamment de l’éjection terrestre, de l’éjection sous-marine, du vol initial et du tir d’essai.Hier, le NIS a également rapporté que des équipements d’éjection sous-marine de ce type de projectile continuaient d’être détectés à Sinpo. Ce qui laisse penser que le régime de Kim Jong-un prépare un nouveau tir.A Séoul, l’armée et les services secrets s’intéressent plus particulièrement à la date de construction d’un nouveau type de sous-marin. Pyongyang avait dévoilé, en juillet dernier, un submersible de 3 000 tonnes capable de transporter jusqu’à trois missiles balistiques.