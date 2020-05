COVID-19 : la Corée du Sud envoie des masques aux anciens combattants étrangers ayant participé à la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va envoyer un million de masques aux anciens combattants étrangers qui ont participé à la guerre de Corée dans le cadre de la prévention du nouveau coronavirus.C’est ce qu’a annoncé, ce matin, le Comité de commémoration du 70e anniversaire de la guerre de Corée. Pendant ce conflit fratricide qui se déroula entre 1950 et 1953, un total de 1 957 733 militaires des 22 pays membres de l’Onu, dont les Etats-Unis, la France ou le Royaume Uni, ont combattu au côté du pays du Matin clair. 37 902 d’entre eux sont tombés sur le champ d’honneur et 103 460 ont été blessés. Et aujourd’hui, tous ces 22 Etats sont durement touchés par le COVID-19.500 000 pièces vont d’abord être transmises aux vétérans américains qui représentent plus de 90 % de l’ensemble. Le comité envisage de les transporter, en coopération avec le ministère de la Défense, à bord d’avions militaires dont le décollage est prévu demain, à 17h.Pour les 21 autres nations, la quantité de masques à fournir devrait être décidée en fonction du nombre d’anciens combattants et de patients infectés par la pandémie, avant d’être délivrée au plus tard d’ici mi-mai par le biais des ambassades sud-coréennes sur place.