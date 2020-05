COVID-19 : le gouvernement accorde une aide d’urgence aux travailleurs indépendants en difficulté

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’économie a convoqué, aujourd’hui, le QG central de l’économie d’urgence, un dispositif mis en place pour plancher sur les mesures à prendre face à l’impact du nouveau coronavirus. Il s’agissait de la deuxième réunion du genre.A cette occasion, Hong Nam-ki a dévoilé des précisions sur les aides d’urgence destinées à stabiliser l’emploi, plus particulièrement pour les travailleurs en freelance à faible revenu et les auto-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires a fortement diminué en raison de la pandémie.L’une des conditions requises pour bénéficier de ce soutien financier est le revenu : un foyer doit gagner moins de 100 % du revenu médian ou le chiffre d’affaires annuel d’une entreprise doit être inférieur à 150 millions de wons, un peu plus de 113 000 euros, entre autres.Un travailleur et une petite firme, dont le revenu et la somme des ventes de biens ou de services ont reculé de plus de 25 %, peuvent eux aussi toucher 500 000 wons, l'équivalent de 388 euros, chaque mois, et ce pendant trois mois.Quelque 930 000 personnes seront concernées et une enveloppe de 1 500 milliards de wons, environ 1,1 milliard d’euros, devra être débloquée.