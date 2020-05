Photo : KBS News

La Commission nationale des droits de l’Homme de Corée a recommandé, hier, au ministère de la Justice, de suspendre l’expulsion des enfants d’immigrés clandestins et de mettre en place un système d’examen leur permettant d’obtenir un titre de séjour s’ils le souhaitent.En effet, en vertu des directives du ministère, les intéressés ne peuvent rester que jusqu’à ce qu’ils achèvent leurs études au lycée. Après ce délai, ils peuvent être reconduits hors des frontières. La législation en cours leur permet de se soumettre à un examen pour continuer d’habiter le pays en cas d’objection. Mais sur le terrain, très peu de plaignants ont obtenu gain de cause.Le nombre de mineurs immigrés non enregistrés en Corée du Sud est estimé entre 5 000 et 13 000.