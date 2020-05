La Corée du Sud enregistre un excédent courant de 13,6 milliards de dollars au 1er trimestre

Photo : YONHAP News

Entre janvier et mars, la balance des paiements courants a dégagé un surplus de 13,6 milliards de dollars, soit une hausse de 1,4 milliard de dollars par rapport à la même période l’an dernier. Elle reste ainsi excédentaire pour le 32e trimestre consécutif. C’est ce que montrent les premières statistiques dévoilées par la Banque de Corée (BOK).Comment expliquer ce surplus au premier trimestre ? Selon la BOK, si l’excédent commercial a reculé, le déficit du commerce des services s’est par ailleurs réduit. Plus précisément, les exportations ont plus fortement chuté que les importations et le nombre de sud-Coréens qui ont voyagé à l’étranger a sensiblement régressé.En chiffres, le surplus commercial s’est élevé à 15,3 milliards de dollars, soit 4,1 milliards de dollars de moins en un an. Il s’agit du plus bas niveau depuis le premier trimestre 2013. Les ventes des produits « made in Korea » hors des frontières ont diminué de 4,5 % et les importations de 1,7 %.Autre constat : les exportations vers l’Union européenne ont dévissé en raison des réglementations dans le domaine de l’environnement. Et la pandémie du COVID-19 a eu un impact relativement limité sur les expéditions vers la Chine.La Banque centrale prévoit que les conséquences de l’épidémie sur les comptes courants commenceront à se faire sentir au second trimestre.En ce qui concerne la balance des services, son déficit s’est réduit de 1,9 milliard de dollars en glissement annuel.