Lee Jae-yong présente ses excuses suite au processus controversé de la succession à la tête de Samsung

Photo : YONHAP News

L’héritier présomptif de Samsung, Lee Jae-yong, a présenté ses excuses publiques suite aux soupçons portant sur le processus de succession qui lui permet de prendre les rênes de l’empire familial.Dans une conférence de presse inattendue, tenue hier au siège du groupe à Séoul, il a promis de faire en sorte qu’il n’y ait plus de polémiques sur sa succession. « Je ne ferai rien qui soit contraire à la loi, ni transmettrai mes fonctions à mes enfants», a-t-il affirmé. Il n’a pour autant pas précisé la nature desdits soupçons, ni la manière avec laquelle il prendra la responsabilité.Le fils unique du patriarche Lee Kun-hee, qui est toujours allité depuis une crise cardiaque en 2014, a aussi fait amende honorable sur le fait que le conglomérat empêche ses employés de créer un syndicat. Dans la foulée, Lee Jae-yong s’est assuré à ce que « dorénavant, Samsung ne soit plus critiqué pour les questions liées aux syndicats ». Avant de promettre de garantir le respect des trois droits fondamentaux des travailleurs.Les excuses du patron effectif de ce mastodonte des technologies sont intervenues sur recommandation de son comité en charge de veiller au respect des lois, mis en place à la demande du juge responsable du procès renvoyé contre Lee Jae-yong par la Cour suprême. Celle-ci avait cassé, en août dernier, le jugement en appel pour son rôle dans le retentissant scandale de corruption qui a amené à la destitution de l'ancienne présidente de la République, Park Geun-hye. Il est donc rejugé et le verdict sera bientôt rendu.Justement, en raison de ce contexte, beaucoup y voient une intention d’obtenir une réduction de la peine qui lui sera infligée.