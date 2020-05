COVID-19 : un premier cas d’origine locale en 4 jours

Photo : YONHAP News

Quatre cas supplémentaires de COVID-19 ont été identifiés en 24 heures, portant désormais à 10 810 le bilan total des contaminations.Trois d’entre eux ont été identifiés chez des arrivants de l’étranger et le dernier est d’origine locale.C’est la première fois en quatre jours qu’une infection domestique est rapportée. Il s’agit d’un homme de 29 ans qui habite à Yongin, au sud de Séoul. Il a visité cinq boîtes de nuit et bars à Itaewon, au centre de la capitale. La mairie de l’arrondissement concerné a aussitôt lancé une enquête épidémiologique pour un traçage des personnes qui ont fréquenté les mêmes endroits.Le gouvernement a une fois de plus appelé les citoyens à respecter les règles de distanciation dans leur vie quotidienne.Les autorités sanitaires ne relâchent pas, elles aussi, leur vigilance. Elles se tiennent toujours prêtes face à une éventuelle seconde vague de contaminations. Dans un tel cas, l’exécutif et les collectivités locales étudieront ensemble les moyens de réquisitionner les lits d’hôpitaux libres à travers le pays.Par ailleurs, les services de santé sont disposés à écouter les avis des entreprises et des établissements qui éprouvent des difficultés à appliquer les mesures allégées de distanciation, et ce afin de les adapter, si nécessaire, à la réalité de leur situation.L’aménagement d’un lieu spécial dans les maisons de retraite et de santé, ou l’organisation d’appels en visioconférence sont aussi à l’étude pour permettre aux pensionnaires de ces locaux de retrouver leurs proches, d’autant que ce vendredi sera la journée des parents.Enfin, les exportations ou les offres de masques de protection aux pays étrangers seront désormais autorisées, mais pour l’heure seulement à des fins humanitaires. Jusqu’à présent, 70 pays ont demandé à importer cet objet de convoitise « made in Korea ».