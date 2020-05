COVID-19 : le Festival international du film de Jeonju (JIFF) se déroulera sans spectateurs

Photo : KBS News

Le nouveau coronavirus modifie le paysage culturel sud-coréen. Le 21e Festival international du film de Jeonju va se dérouler, cette année, à huis clos, du jamais vu dans l’histoire des festivals cinématographiques du pays.Ce grand rendez-vous des films d’auteurs et indépendants attirant des dizaines de milliers de spectateurs chaque année, et débute, d’ordinaire, fin avril ou début mai. Mais cette année, il a été repoussé d’un mois, pour se produire entre le 28 mai et le 6 juin.Tous les évènements en plein air, tels que les cérémonies d’ouverture et de clôture, ont été annulés et près de 200 œuvres invitées vont être diffusées en ligne, après avoir obtenu l’approbation de leurs réalisateurs et distributeurs.Par ailleurs, le comité d’organisation envisage de projeter ces films dans des salles de cinéma ordinaires, une fois le festival terminé.