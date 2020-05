Photo : YONHAP News

Après une matinée complètement ensoleillée, le ciel se couvre progressivement dans l’après-midi sur la majeure partie du pays. Seules les pointes sud-ouest et sud-est sont épargnées.Le mercure reste élevé avec des températures qui atteignent 21°C à Busan et sur l’île de Jeju, 23°C à Daegu, 26°C à Daejeon, et enfin 27°C à Séoul.Les nuages devraient s’épaissir au fil de la matinée de demain, amenant des précipitations sur l’ouest et dans le centre du pays. La côte est sera épargnée avant un weekend annoncé comme pluvieux par Météo-Corée.