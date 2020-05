COVID-19 : la Corée du Sud en première ligne pour chercher une sortie de crise

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est en première ligne pour suggérer à la communauté internationale des solutions pour sortir de la crise du COVID-19. De fait, elle a proposé aux Nations unies, à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et à l’Unesco de créer, ensemble, des groupes d’amitié. Ils auront pour enjeux respectifs, la coalition pour la sécurité, la coopération en matière de lutte contre les maladies contagieuses et le civisme mondial. Le gouvernement sud-coréen souhaite les mettre en place avant la fin du mois.Selon un responsable du ministère des Affaires étrangères, à ce jour, une trentaine de pays membres de l’Onu ont accepté l’initiative de Séoul et le secrétariat de cette organisation internationale s’y montre lui aussi favorable.Pour lancer officiellement le groupe onusien, une première conférence aura lieu la semaine prochaine à New York. La Chine et les Etats-Unis ont, eux aussi, exprimé leur intérêt pour cette proposition sud-coréenne. Ils n’ont cependant pas encore officialisé leur participation.Une fois créé, l’ambassadeur de Corée du Sud à l’Onu, Cho Hyun, et ses homologues de plusieurs autres pays, assumeront ensemble sa présidence.S’il est rare que le pays du Matin clair joue un rôle de leader dans les dossiers internationaux, il pourra cette fois mener des discussions visant à chercher une sortie de crise sanitaire, sur la lancée de sa gestion de l’épidémie qualifiée d’efficace par de nombreux pays.