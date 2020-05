Les réserves de devises étrangères repartent à la hausse fin avril

Photo : YONHAP News

Le montant des réserves de devises étrangères a rebondi en un mois, enregistrant une hausse de 3,77 milliards de dollars le mois dernier. Il avait marqué la plus importante baisse depuis la crise financière mondiale de 2008, avec 8,96 milliards de dollars fin mars, suite à la mise en place par les autorités financières de mesures destinées à stabiliser les marchés.D’après les chiffres publiés par la Banque de Corée (BOK), la Corée du Sud détenait, fin avril, un total de 403,98 milliards de dollars.Selon la BOK, ce rebond s’expliquerait par les impacts positifs sur les marchés de l’accord de swap de devises conclus entre Séoul et Washington et l’augmentation des bénéfices engendrés par la gestion des actifs libellés en devises étrangères.En termes de détention de celles-ci, le pays du Matin clair détenait, fin mars, la 9e place mondiale. C'est la Chine qui arrive en tête avec 3 160 milliards de dollars, suivi par le Japon avec 1 366 milliards, la Suisse avec 850,7 milliards, la Russie avec 563,5 milliards et Taïwan avec 480,4 milliards de dollars.