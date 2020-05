COVID-19 : les exportations sud-coréennes résistent relativement bien au 1er trimestre

Photo : YONHAP News

Si au premier trimestre les exportations sud-coréennes ont reculé en raison du COVID-19, l’ampleur de leur contraction est plus faible que celle constatée dans plusieurs autres pays, tels que les Etats-Unis, l’Allemagne et le Japon. C’est le résultat d’une analyse d’un institut affilié à l’Association sud-coréenne pour le commerce international (Kita).Selon cette étude publiée aujourd’hui, entre janvier et mars, les ventes hors des frontières de produits « made in Korea » ont enregistré une baisse de 1,4 %, contre 3,1 % pour les USA, 4 % pour l’Allemagne et 10,7 % pour Hong Kong. Les chiffres sont beaucoup plus élevés pour l’Inde (-12,8 %) et la Chine (-13,4 %).Explications à ce relativement meilleur résultat du pays du Matin clair : le prix unitaire des marchandises exportées a régressé de 7,7 % dans le sillage de la chute, notamment, des cours des semi-conducteurs et du pétrole. A contrario, leur volume a bondi de 5,8 %, grâce aux cargaisons déjà commandées avant la crise sanitaire.Pourtant, la Kita affiche un certain pessimisme à l’égard des expéditions sud-coréennes pour la période avril-juin qui, selon elle, devraient connaître un très important déclin. La raison : la pandémie promet d'avoir un impact spectaculaire sur la croissance des pays industrialisés, en particulier des Etats-Unis et de l’Union européenne.