COVID-19 : l’Ouzbékistan remercie la Corée du Sud pour ses aides sanitaires

Photo : YONHAP News

L’Ouzbékistan, qui a récemment reçu un soutien sanitaire de la part de la Corée du Sud, tels que des kits de dépistage du COVID-19 et des experts médicaux, a remercié cette dernière au cours d’une visioconférence entre les vice-Premiers ministres des deux pays, tenue hier après-midi.A cette occasion, Hong Nam-ki et Sardor Umurzakov en ont profité pour échanger sur les moyens de coopération bilatérale dans divers domaines dont le commerce, les investissements, l’aide public au développement (APD) et, bien entendu, la lutte contre la pandémie.Séoul a envoyé à Tachkent, depuis fin mars, des experts médicaux à deux reprises ainsi que des kits de dépistage pour une valeur de 250 000 dollars. Umurzakov a salué ces assistances en estimant que son pays a pu contrôler le coronavirus grâce à la transmission du savoir-faire sud-coréen.De son côté, Hong, qui est également ministre des Finances, a demandé davantage de soutien aux entreprises sud-coréennes présentes dans ce pays d’Asie centrale, en évoquant les projets de construction de la raffinerie de Bukhara, du complexe chimique de gaz de Shurtan et celui de modernisation de la centrale de Mubarek.Enfin, les deux interlocuteurs se sont mis d’accord pour achever, dans un avenir proche, des études conjointes pour signer un accord de libre-échange bilatéral.