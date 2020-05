Le Minjoo a élu son nouveau président du groupe parlementaire

Photo : YONHAP News

Pour la 21e législature, c’est Kim Tae-nyeon qui a été choisi à la tête du groupe du Minjoo, le parti au pouvoir, à l’Assemblée nationale, alors qu’il entame son quatrième mandat de député. Il a gagné 82 voix au vote organisé hier, lors de l’assemblée générale des députés élus ou réélus de sa formation. Ainsi, il a récolté le minimum nécessaire pour obtenir la majorité absolue dès le premier tour, alors que beaucoup s’attendait plutôt à un duel au second tour avec son rival, Jeon Hae-cheol.Kim Tae-nyeon a occupé des postes-clés dans le cadre de l’élaboration des politiques gouvernementales auprès du président de la République et au sein du Minjoo. Ainsi, dans son discours d'acceptation, il a mis en avant la volonté d’aider son pays à surmonter la crise économique liée au COVID-19 au lieu de s’arrêter sur la réforme législative.Dans le camp présidentiel, le nouveau patron du groupe parlementaire est considéré comme un des proches de Moon Jae-in, faisant partie du clan dominant. Kim Tae-nyeon se présente comme un grand rassembleur, d’autant plus que le Minjoo et sa formation satellitaire constituent une « super-majorité » avec 177 sièges au Parlement qui compte 300 membres. Par ailleurs, il a promis de se concerter avec l’opposition afin que les députés puissent travailler pleinement, sans paralyser les travaux parlementaires.Kim devrait se pencher sur les dossiers urgents, tels que le projet du troisième additif au budget et la réforme du Parquet. D’ailleurs, une guerre des nerfs s’annonce déjà entre les deux camps rivaux, concernant l’attribution des postes-clés parlementaires, à savoir les présidents des commissions du budget et des affaires juridiques.Quant au Parti du Futur Unifié (PFU), la première force de l’opposition, il devrait élire aujourd’hui son nouveau patron du groupe parlementaire.