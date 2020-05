Kim Jong-un adresse un message verbal à Xi Jinping à propos du COVID-19

Photo : YONHAP News

Le leader nord-coréen a envoyé un message verbal à son homologue chinois pour le féliciter de son succès dans la lutte contre le nouveau coronavirus. C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, la KCNA. Selon l’agence de presse centrale du royaume ermite, Kim Jong-un a salué le leadership de Xi Jinping qui a su mener une guerre victorieuse et sans précédent contre l’épidémie et continue à bien assumer une gestion stratégique de la crise.D’après le média nord-coréen, l’homme fort de Pyongyang s’est réjoui des exploits réalisés par Pékin comme si c’était ceux de son propre pays, et il a souhaité une bonne santé à son homologue. Cependant, l’agence de propagande n’a pas précisé quand et comment ce message a été transmis à son destinataire.Ainsi, le jeune dirigeant renoue le contact avec Xi Jinping, trois mois après lui avoir envoyé une lettre, le 1er février, au moment où la Chine était encore en pleine tourmente pandémique. La missive en question a été suivie d’un soutien financier dépêché à Pékin au nom du comité central du Parti des travailleurs.Le numéro un nord-coréen a adressé son message verbal à son homologue chinois dans un contexte où les deux pays communistes réussissent à enrayer l’épidémie du nouveau coronavirus au point de relancer leur économie pour un retour à la normale. Ainsi, Kim III tenterait de forger une plus large coopération avec son allié de longue date afin de surmonter les difficultés économiques.