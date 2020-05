Financement des GI’s : Trump prétend que Séoul a consenti à apporter une contribution importante

Photo : YONHAP News

Le président américain fait pression, encore une fois, sur le gouvernement sud-coréen. Donald Trump a affirmé, le 7 mai, heure locale, que la Corée du Sud avait accepté de « payer une somme considérable » pour assurer la présence des 28 500 GI's sur son sol, avant d’ajouter qu’il « l’appréciait beaucoup ». Des propos rapportés en réponse à des journalistes à l’occasion d’une rencontre avec le gouverneur du Texas, Greg Abbot.Le locataire de la Maison blanche avait déjà tenu, le 29 avril dernier, un propos similaire lors d’un entretien avec Reuters. En le renouvelant, il tenterait de le faire passer comme un fait bien établi. Toutefois, il n’a pas précisé sur quoi il appuyait son allégation.Le milliardaire républicain a rappelé que son pays dépensait 1 500 milliards de dollars pour la défense militaire de différents alliés à travers le monde, et que ceux-ci devraient faire preuve de bonne volonté en augmentant leur contribution. Le même jour, un peu plus tôt, James Anderson, sous-secrétaire adjoint nominé à la Défense, a affirmé, à l’occasion de son audition de confirmation, que Washington demandait toujours à Séoul d’assurer « une contribution plus équitable ».Le 20 avril dernier, le président américain avait révélé qu’il avait refusé la proposition du gouvernement sud-coréen d’augmenter de 13 % les coûts qu’il doit assumer cette année. Depuis, son administration redouble les actes de pression sur tous les fronts. Par ailleurs, certains médias ont rapporté que l’administration Trump avait fait une contre-proposition à Séoul : payer 1,3 milliard de dollars, soit une hausse de 49 % par rapport au montant de 2019. Ce qui est un niveau déraisonnable et inacceptable pour la Corée du Sud.La KBS a voulu se renseigner auprès du département d’Etat et du Pentagone américain. Mais ces deniers n’ont ni confirmé ni démenti cette information. Ils se sont contentés de dire que Séoul devrait faire preuve d’une plus grande flexibilité. Quant au ministère sud-coréen des Affaires étrangères, il a simplement déclaré que les deux alliés cherchaient à trouver un nouveau modus vivendi.