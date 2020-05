Fête des parents : Moon Jae-in promet un « gouvernement dévoué »

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le 8 mai, les sud-Coréens célèbrent la Journée des parents. A cette occasion, le président de la République s’est engagé à faire de son administration « un gouvernement dévoué » en faveurs des seniors.Dans un message publié ce matin sur ses réseaux sociaux, Moon Jae-in a salué les expériences des personnes âgées qui ont surmonté de nombreuses crises par le passé, telles que l’occupation japonaise, la guerre de Corée, la pauvreté et la dictature. Selon lui, un tel parcours a contribué au développement spectaculaire du pays en le rendant capable, aujourd'hui, de lutter efficacement contre le COVID-19.Dans la foulée, le locataire de la Masion bleue a promis de s’occuper plus soigneusement de la santé et du bien-être des personnes du troisième âge en élargissant, par exemple, la prise en charge de la démence sénile par l’État. Il a également déclaré que l’exécutif allait multiplier les occasions leur permettant de jouer un rôle plus longtemps dans la société en créant, entre autres, davantage d’emplois.D’autre part, la Cheongwadae a annoncé que le chef de l’État allait prononcer un discours spécial à la nation, ce dimanche, soit le jour du troisième anniversaire de son arrivée au pouvoir. Il devrait y présenter les moyens de combattre la crise sanitaire en cours et les orientations de sa politique pendant les deux dernières années de son mandat.