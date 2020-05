11 morts suite à une fuite de gaz dans une usine de LG Chem en Inde

Photo : YONHAP News

Une fuite de gaz s’est produite hier dans l’usine de LG Chem implantée à Visakhapatnam, dans l’Etat d’Andhra Pradesh, dans le sud de l’Inde. Elle a fait au moins 11 morts et 25grièvement blessés. Selon les médias locaux, des centaines de riverains sont soignés pour des détresses respiratoires et des douleurs brûlantes aux yeux.L’accident a été provoqué par une fuite de styrène stocké dans des réservoirs de 3 000 tonnes. Selon un responsable indien, sa cause principale serait un dysfonctionnement du refroidisseur. Cette matière première du plastique reste à l’état liquide lorsque sa température est inférieure à 20°C. Elle se serait évaporée suite à une panne d’un appareil.Par ailleurs, on a appris qu'un incendie a eu lieu au début de cet accident dans cette usine. Celle-ci avait fermé ses portes fin mars sous le coup du COVID-19, et elle se préparait à reprendre ses activités.Les autorités indiennes ont fait évacuer quelque 3 000 villageois, et elles mènent actuellement une enquête pour faire toute la lumière sur ce drame. LG Chem a déclaré, de son côté, prendre toutes les mesures pour soigner au plus vite les blessés.Ce matin, la presse locale a rapporté une nouvelle fuite de gaz depuis la même usine et une évacuation des habitants dans un rayon de 5 km. Mais la firme sud-coréenne a aussitôt démenti. Selon elle, il ne s’agit pas d’une seconde fuite. Comme la température risque de remonter à l’intérieur des réservoirs, l’entreprise a demandé à la police de mettre à l’abri des villageois pour faire face à toute éventualité. Bref, la situation sur place semble encore critique.