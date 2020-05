Séoul cherche à sauver par tous les moyens un marin sud-coréen enlevé au Gabon

Photo : YONHAP News

Suite à l’enlèvement, mardi, d’un sud-Coréen au large du Gabon, la Cheongwadae a convoqué, hier, une réunion du Conseil national de sécurité (NSC) afin de discuter des moyens de le secourir.Selon la Maison bleue, le NSC a décidé de coopérer activement avec des pays concernés et l’armateur du bateau à bord duquel le kidnappé se trouvait.Pour rappel, deux navires de pêche ont été pris d’assaut, mardi heure locale, au large de Libreville. Six marins ont été enlevés dont un ressortissant sud-coréen. Selon un responsable du ministère des Affaires étrangères, l’identité du pirate et sa localité ne sont pas encore connues.D’autre part, les membres permanents du NSC sont convenus de fournir activement leur assistance aux pays souhaitant partager l’expérience de la Corée du Sud en matière de lutte contre le COVID-19 et de continuer à participer aux efforts de la communauté internationale visant à développer les vaccins, les traitements et les équipements de dépistage.