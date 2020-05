COVID-19 : 11 Séouliens infectés dans des boîtes de nuit d’Itaewon

Photo : YONHAP News

Le bilan quotidien du COVID-19 fait état, hier soir à minuit, de 12 nouveaux cas dont 11 importés. Aucun décès n’ayant été déclaré, la Corée du Sud compte un total de 10 822 contaminations dont 256 décès et 9 484 guérisons.Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé qu’il allait examiner la reprise des visites familiales auprès des seniors séjournant dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Il regrette en effet que les enfants ne puissent pas rendre visite à leurs parents alors qu’aujourd’hui, le pays fête la Journée des parents.Cependant, une nouvelle vague de contamination locale est à craindre. Séoul a annoncé avoir identifié, aujourd’hui, après 0h, 11 malades supplémentaires. Un chiffre pas encore reflété dans ledit bilan. Ils font partie des 114 individus qui se sont soumis à un test de dépistage du nouveau coronavirus après s’être rendus dans des bars et boîtes de nuit le même jour, à savoir samedi dernier, que le 66e patient de Yongin, une ville située dans la province de Gyeonggi, qui entoure la capitale. Il a été identifié lors du bilan de jeudi. D’après la municipalité de Séoul, 97 d’entre eux ont eu un résultat négatif et six sont en attente.D’après les autorités sanitaires, plus de 1 500 personnes se sont inscrites sur les listes des boîtes de nuit en question situés à Itaewon, quartier branché de la capitale. Par ailleurs, un collègue de ce cas local a été testé positif.