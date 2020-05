COVID-19 : étroite coopération Séoul-Tokyo pour évacuer leurs ressortissants

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon ne cessent d'œuvrer main dans la main pour évacuer leurs ressortissants à l'étranger, dans le sillage de la propagation du COVID-19.Si l'on en croit le ministère des Affaires étrangères, 119 sud-Coréens sont censés arriver ce soir à l'aéroport international d'Incheon. Ils ont embarqué, hier heure locale, dans un avion de Qatar Airways à Dar es Salaam en Tanzanie, avant de faire escale à Doha.Ce vol spécial a été affrété par l'ambassade de Corée du Sud en Tanzanie. A son bord se trouvent également 80 autres passagers de huit nationalités, dont le Japon, le Canada, la Grande-Bretagne et la Chine. Des correspondances seront disponibles à Doha pour permettre aux passagers de se rendre vers leur destination finale.Pour rappel, des citoyens japonais sont montés à bord de vols d'évacuation fournis par la Corée du Sud pour faire rentrer leurs ressortissants de Madacascar, du Kenya et des Philippines. Et à leur tour, les expatriés sud-coréens ont pris les mêmes charters que leurs homologues nippons, organisés par le Japon, en partance d'Inde et du Soudan.