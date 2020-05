84,1 % des membres du Minjoo souhaitent une fusion avec le Parti des citoyens

Photo : YONHAP News

Le Minjoo et le Parti des citoyens, sa formation satellitaire, devraient officiellement fusionner la semaine prochaine.D’après l’annonce faite aujourd’hui par le camp présidentiel, 84,1 % de ses membres électeurs qui ont participé au vote sur cette fusion se sont prononcés favorables à cette initiative. Le taux de participation était de 22,5 %, en recul de 8,1 points par rapport au dernier scrutin tenu en mars dernier sur l’alliance avec le Parti des citoyens pour les dernières législatives du 15 avril.Pour rappel, lors de cette élection des députés, le Minjoo a remporté une victoire écrasante avec un total de 163 des 300 sièges de l’Hémicycle, et le Parti des citoyens 17 au scrutin proportionnel.D’après la porte-parole du parti au pouvoir, Heo Yun-jung, la procédure d’unification devrait s’achever mercredi prochain, après le vote en ligne de la commission centrale du parti, prévu la veille.Avant cela, la formation de centre gauche a affirmé, dans son texte de proposition de fusion, que celle-ci avait pour objectif de mobiliser tous les moyens disponibles pour surmonter la crise du COVID-19 et son impact économique.