Photo : YONHAP News

Si le matin était plutôt agréable sur l’ensemble du territoire, le ciel de l’après-midi se couvre progressivement pour laisser place à des précipitations sur une grosse moitié ouest. La côte est est épargnée et profite même de quelques éclaircies.Cette couverture nuageuse ne joue pas beaucoup sur le mercure. Les maximales atteignent 21°C à Busan, 26°C à Daegu et sur l’île de Jeju, et enfin 27°C à Séoul et Daejeon.Un weekend bien triste s’annonce puisque la pluie dominera tout le pays samedi, d’après les prévisions de Météo-Corée. Dimanche, un retour progressif du soleil est attendu. Le thermomètre devrait dégringoler avec 20°C seulement pour la capitale.