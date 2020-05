Photo : YONHAP News

Le Kospi et le Kosdaq closent la dernière séance de la semaine sur une bonne note. L’indice de référence de la Bourse de Séoul gagne 0,89 %, soit 17,21 points, pour finir à 1 945,82 points. Celui des valeurs technologiques prend, de son côté, 2,11 %, soit 14,13 points, et atteint 682,30 points.Du côté du marché des changes, le won sud-coréen prend de la valeur. À la fermeture des transactions, l’euro s’achète 1 322,74 wons (-0,02 won) et le dollar américain 1 219,90 wons (-5,10 wons).