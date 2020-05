La Corée du Sud s'emploie à démanteler ses centrales à charbon de plus de 30 ans d’ici 2034

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen envisage le remplacement, d’ici 2034, de toutes les centrales thermiques à charbon qui auront fonctionné pendant 30 ans par des centrales à gaz naturel liquéfié (GNL). Parallèlement, il compte réduire le nombre de réacteurs atomiques à partir de 2024, année au cours de laquelle il atteindra son plus haut niveau, avec 26 installations. Ce chiffre devrait redescendre à 17 en 2034.C’est ce que révèle l’ébauche du neuvième plan d’approvisionnement en électricité du gouvernement, dévoilé aujourd’hui suite à une réunion du groupe de travail chargé de son élaboration. Il s’agit d’une planification administrative à moyen et long terme, rédigée tous les deux ans.Concernant les émissions de gaz à effet de serre, l’exécutif tentera de les diminuer de manière active, avec d’une part ces fermetures de centrales, et d’autre part la mise en place d’un système de gestion saisonnière des particules fines.Ce plan couvre la période 2020-2034 et prévoit la gestion de la demande, de la production et de la distribution d’électricité dans le pays.