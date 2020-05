3e anniversaire d’investiture : Moon Jae-in présente sa vision post-COVID-19

Photo : YONHAP News

Ce 10 mai 2020 marque le troisième anniversaire de la prise de fonction du président de la République. A cette occasion, Moon Jae-in a prononcé un discours à la nation, en direct, depuis la Cheongwadae, dans lequel il a présenté sa vision ambitieuse de l’ère post-COVID-19.D’après le locataire de la Maison bleue, étant dotée d’excellentes infrastructures, la Corée du Sud est numéro un en terme de compétitivité dans le secteur des TIC. Elle a également des points forts dans les industries concernées par l'après-nouveau coronavirus, à savoir les services médicaux en ligne ou l’enseignement virtuel. Il a ensuite déclaré que le gouvernement s'efforcerait de faire du pays du Matin clair une puissance numérique de premier rang mondial, avec des entreprises et des startups innovantes.Concernant la version sud-coréenne du New Deal, le chef de l’Etat a expliqué que l’exécutif se concentrerait sur l’établissement d’une infrastructure numérique afin de créer de nouveaux emplois. Il a ajouté que la mise en place rapide des infrastructures 5G et la construction de celles qui collectent, accumulent et utilisent les données seront poursuivies en tant que projets nationaux.Tout en soulignant que la crise sanitaire en cours a démontré l'importance de renforcer les filets de santé et de sécurité sociale, le numéro un sud-coréen a fait savoir que le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), qui a joué un grand rôle dans la lutte contre la pandémie, allait devenir une agence à part entière. Son expertise et son indépendance pourront ainsi être renforcées. La pierre angulaire pour préparer une ère d’assurance emploi universelle sera également posée pour permettre aux travailleurs indépendants, aux contractuels et à d'autres personnes qui n’ont pas pu en bénéficier d'être tous couverts.Au sujet des relations intercoréennes, tout en précisant que toutes les propositions faites à la Corée du Nord sont toujours valables, l’occupant de la Cheongwadae a souligné que, dès que cette pandémie sera maîtrisée, Séoul va continuer à dialoguer avec Pyongyang afin de le convaincre à travailler sur différents projets communs.Enfin, Moon Jae-in a déclaré qu’il allait faire de son mieux afin de transformer cette crise en opportunité.A ce sujet, comment la Corée du Sud maîtrise-t-elle actuellement le COVID-19 ? Peu avant le début de la retransmission en direct du discours du président de la République à la télévision, le KCDC a fait savoir que 34 nouveaux cas ont été confirmés. Ce dimanche, à 0h, la Corée du Sud comptait ainsi un total de 10 874 contaminations. Le bilan est reparti à la hausse en raison d'une propagation massive dans des clubs d'Itaewon lors du long weekend dernier.