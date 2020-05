COVID-19 : 34 nouveaux cas, la Corée du Sud craint une seconde vague

Photo : YONHAP News

34 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés en 24 heures. Ce dimanche, à 0h, la Corée du Sud comptait ainsi un total de 10 874 contaminations.D’après le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), c’est la première fois depuis le 12 avril dernier que le nombre de nouvelles infections repart à plus de 30. Et c’est le chiffre le plus élevé depuis le 9 avril, où 39 nouveaux patients ont été recensés.Si on regarde de plus près ces 34 individus, 26 d'entre eux ont été infectés au pays du Matin clair et le reste à l'étranger. Cette nouvelle vague de contaminations locales est due au grand nombre de personnes qui ont contracté le virus dans des clubs à Itaewon. Un homme de 29 ans, qui serait à l'origine du foyer d'infection, a visité plusieurs boîtes de nuit et bars dans ce quartier branché en plein coeur de Séoul, dans la nuit du 1er et 2 mai.Samedi, le Premier ministre Chung Sye-kyun a demandé de retrouver les quelques 1 500 personnes qui ont visité ces lieux la semaine dernière et de les tester.