COVID-19 : début de l'inscription pour le versement des aides d'urgence sur les cartes de crédit

Photo : KBS News

Aujourd'hui débute l'inscription qui permet aux sud-Coréens d'obtenir l'aide d’urgence « coronavirus » via un versement sur la carte de crédit. Cette demande s'effectue sur les sites Internet ou les applications mobiles de neuf sociétés de cartes de crédit, comme KB Kookmin Card ou Lotte Card et NH Nonghyup. Le chef de famille n'a qu'à choisir une des sociétés pour s'inscrire à cette subvention d'État.Deux jours après, l'aide sera versée directement sur la carte de crédit désigné par le demandeur. À partir du 18 mai, l’inscription pourra se faire directement aux guichets des banques. La durée d’utilisation du soutien financier d’urgence est fixée jusqu'au 31 août 2020. Au-delà de cette échéance, le montant restant disparaîtra. Cependant, ces aides ne peuvent pas être utilisées dans les grands magasins, les boutiques de détaxe, les grandes surfaces ou les sites de vente en ligne. Il est également impossible de régler les tarifs des services publics, les primes d’assurance, les activités de loisirs ou les frais de déplacement et de communications.D’après le gouvernement, le montant des aides débloquées pour les familles les plus défavorisées et versées en espèces jusqu’au 8 mai s’est élevé à environ 1 300 milliards de wons, autour de 985 millions d’euros. 2 855 000 foyers, soit 99,7 % des ménages dans le besoin, ont pu en bénéficier.