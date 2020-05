COVID-19 : Moon Jae-in déterminé pour surmonter la crise sanitaire

Photo : YONHAP News

A l’occasion du troisième anniversaire de sa prise de fonction, le président de la République a prononcé ce dimanche un discours à la nation. D’après Moon Jae-in, un virus invisible est en train de changer complètement le monde. Des changements ont lieu non seulement dans la vie quotidienne mais aussi dans l’ordre mondial. En jugeant le COVID-19 d’inévitable, il a déclaré qu’il fallait faire face aux difficultés plutôt que de les fuir.Selon le locataire de la Maison bleue, la Corée du Sud a des points forts dans les industries concernées par l'après-nouveau coronavirus, à savoir les services médicaux en ligne ou l’enseignement virtuel. Il a ensuite fait savoir que le gouvernement s'efforcerait de faire du pays du Matin clair une puissance numérique de premier rang mondial. Concernant la version sud-coréenne du New Deal, il a expliqué que l’exécutif se concentrerait sur l’établissement d’une infrastructure numérique afin de créer de nouveaux emplois.En estimant que la crise sanitaire en cours a démontré l'importance de renforcer les filets de santé et de sécurité sociale, le numéro un sud-coréen a fait savoir que le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), qui a joué un rôle clé dans la lutte contre la pandémie, allait devenir une agence à part entière. La pierre angulaire pour préparer une ère d’assurance emploi universelle sera également posée pour permettre à tous ceux qui n’ont pas pu en bénéficier jusqu’ici d'être couverts.Concernant les relations Séoul-Pyongyang, tout en précisant que toutes les propositions faites à la Corée du Nord sont toujours valables, l’occupant de la Cheongwadae a souligné que, dès que cette pandémie sera maîtrisée, le Sud va continuer à dialoguer avec le Nord afin de le convaincre à travailler sur différents projets communs.