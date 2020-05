COVID-19 : Séoul envoie deux millions de masques aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a fait parvenir deux millions de masques de protection aux Etats-Unis, dans le cadre de leur coopération face au nouveau coronavirus. En effet, le président américain Donald Trump avait demandé à son homologue sud-coréen Moon Jae-in, lors de leur dialogue téléphonique tenu en mars dernier, d'envoyer du matériel médical.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a expliqué avoir déployé cette aide matérielle, en prenant en compte les stocks nationaux de cet équipement sanitaire, devenu une ressource précieuse depuis l'apparition de l'épidémie, et compte tenu du lien d'amitié entretenu avec cet allié historique.L'avion de fret transportant ces masques a décollé tôt ce matin de l'aéroport international d'Incheon. Ils seront distribués directement aux établissements sanitaires.Séoul avait déjà annoncé, le 7 mai dernier, l’augmentation du volume de masques de protection exporté dans un but humanitaire, notamment à destination des pays manquant d’infrastructures sanitaires ou ayant des relations étroites avec le pays du Matin clair en matière de sécurité et de diplomatie. Les Etats-Unis en sont ainsi devenus les premiers bénéficiaires.La Corée du Sud envisage par ailleurs d'envoyer progressivement des masques à quelque 70 nations qui lui ont demandé de l'aide dans l'approvisionnement de ce matériel préventif.