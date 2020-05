Le Choson Shinbo vante la diplomatie épistolaire de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le Choson Shinbo, publié par une association des Coréens pro-Pyongyang résidant au Japon, a publié un article sur la diplomatie via l'échange de missives entre la Corée du Nord et la Chine. Intitulé « l'amitié nord-coréano-chinoise consolidée malgré le cataclysme du COVID-19 », ce texte explique que les leaders des deux pays intimement liés dans la poursuite d'un idéal commun ont encore renforcé leur solidarité malgré la pandémie.Toujours selon l'organe de presse de la communauté pro-nord-coréenne, la volonté de Pyongyang de redynamiser la coopération avec Pékin est plus qu'affirmative, et ce même en pleine crise du nouveau coronavirus.Effectivement, Kim Jong-un a adressé à Xi Jinping un message verbal rendu public vendredi dernier, dans lequel il se montre réjoui des exploits réalisés par la Chine, parlant comme si c’était ceux de son propre pays. Le numéro un de l'empire du Milieu lui a répondu, le lendemain, qu'il souhaitait renforcer la collaboration avec son voisin dans la lutte contre l'épidémie.Ce n'est pas tout. L'agence de presse officielle nord-coréenne, la KCNA, a, de son côté, rapporté le 9 mai dernier que le leader nord-coréen avait adressé des mots de félicitations à Vladimir Poutine à l'occasion du 75e anniversaire de la fin de la Seconde guerre mondiale. Réapparu après une vingtaine de jours d'absence, Kim III semble se concentrer sur les rapports diplomatiques avec ses alliés.