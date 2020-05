COVID-19 : 35 nouveaux cas, la Corée du Sud décide de reporter la reprise de l'école

Photo : KBS News

Le bilan quotidien du COVID-19 a dépassé le seuil des 30 cas pour le deuxième jour d’affilée. Après 34 nouveaux patients confirmés hier, la Corée du Sud a recensé, ce lundi à 0h, 35 malades supplémentaires, dont six importés. Le pays du Matin clair compte ainsi un total de 10 909 contaminations depuis le début de l'épidémie. En revanche, le nombre de décès reste à 256 depuis quatre jours, ce qui donne un taux de létalité de 2,35 %.Les autorités sanitaires, qui ont réussi à aplanir la courbe des infections depuis mi-avril, mettent désormais en garde contre une flambée des contaminations depuis la découverte d’un nouveau foyer de propagation à Itaewon. Elles ont recensé, jusqu’à ce midi, 86 nouveaux cas cumulés en lien avec les boîtes de nuit de ce quartier branché de Séoul, dont 63 étaient des clients et le reste était en contact avec ces derniers. Ils se trouvent non seulement dans la capitale mais aussi en province.Du coup, la reprise de l’école, censée débuter ce mercredi pour les classes de terminale, va être reportée. Suite à une consultation cet après-midi avec le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), le ministère de l’Education a décidé de rouvrir les portes des lycées le 20 mai. Ce matin, le recteur de l'académie de Séoul, Cho Hee-yeon, avait fait cette proposition. Les reprises pour les autres années des établissements secondaires ainsi que les primaires seront, elles aussi, repoussées de sept jours.Initialement, tout devait donc commencer le 13 mai pour la terminale. Une semaine plus tard, les élèves de la deuxième année du lycée, de la dernière année du collège, du CP et du CE1 prévoyaient de retourner à l’école. Le 27, c'était au tour de ceux en première année de lycée, de deuxième année de collège, de CE2 et de CM1. Et enfin, le 1er juin, tous les autres devaient retrouver leurs enseignants et camarades.Le gouvernement qui n’envisage pas le retour à la « distanciation sociale renforcée », a appelé la population à respecter strictement les gestes barrières tout en maintenant la « distanciation dans la vie quotidienne ».