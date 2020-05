COVID-19 : port du masque obligatoire dans le métro aux heures de pointe

Photo : YONHAP News

La municipalité de Séoul a annoncé, ce matin, une série de mesures liées aux transports en commun, afin de contenir la propagation du nouveau coronavirus.A partir de ce mercredi, il sera obligatoire de porter un masque de protection pour prendre le métro séoulien aux heures de pointe, autrement dit quand le niveau de congestion dépasse les 150 %. Des masques chirurgicaux seront à la disposition des passagers qui auront oublié d'en apporter via des distributeurs automatiques et des commerçants. Une clause relative au port de cet équipement de protection sera ajoutée au règlement du refus d'embarquement dans les transports en commun.Du personnel de sécurité sera déployé dès le mois de juin dans les dix stations les plus fréquentées ainsi que les dix stations de correspondance, afin de faciliter le respect de la distanciation entre les usagers. Davantage de rames seront mobilisées pour alléger la promiscuité sur certaines lignes. À titre d'exemple, 12 trains à commande automatique seront ajoutés sur la ligne 2, la plus utilisée par les Séouliens.De son côté, la répartition des bus dans la capitale retournera à la normale ce mercredi ou sera renforcée en fonction du nombre d'usagers, pour réduire les encombrements.