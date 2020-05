Les exportations de la Corée du Sud sont en baisse de 46 % début mai

Photo : YONHAP News

Affichant un montant de 6,9 milliards de dollars, les exportations de la Corée du Sud du 1er au 10 mai ont baissé de 46,3 % en glissement annuel. Compte tenu de la diminution du nombre de jours ouvrables, cela représente une réduction journalière de 30,2 %.Ce sont l’automobile et les produits pétroliers qui ont accusé le plus fort recul avec une chute respective de 80,4 % et de 75,6 %. Les exportations des appareils de communication sans fil et les semi-conducteurs ont également diminué de 35,9 % et de 17,8 %. En revanche, la construction navale a vu ses exportations progresser de 55 %. Selon les pays, les ventes de produits « made in Korea » vers la Chine sont en baisse de 29,4 % et ont quasiment été réduites de moitié vers la plupart des partenaires commerciaux à commencer par les Etats-Unis, le Vietnam et le Japon.Quant aux importations, elles sont en recul de 37,2 % avec 9,6 milliards de dollars. Ainsi, le pays du Matin clair a enregistré un déficit commercial de 2,6 milliards de dollars. A ce rythme, sa balance commerciale restera déficitaire sur le mois de mai. A noter que le solde de la balance commerciale sud-coréenne est devenu négatif en avril, pour la première fois depuis 99 mois.Entre le 1er janvier et le 10 mai, les exportations de la Corée du Sud ont chuté de 10,5 % et les importations ont régressé de 7,9 % par rapport à la même période de l’année dernière. Ainsi, l’excédent commercial n’a atteint que 4,29 milliards de dollars.